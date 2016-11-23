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Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)

23 Ноября 2016, 09:37 | Владивосток

Американский сайт wouldisurviveanuke.com опубликовал интерактивную карту, позволяющую рассчитать мощность ядерного взрыва и его последствия в любом городе мира. Например, во Владивостоке, сообщает деловая газета "Золотой Рог".


 

В качестве расчетных взята мощность атомной бомбы "Толстяк", сброшенной на японский город Нагасаки, тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования "Миротворец", твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен", термоядерного взрывного устройства "Кастл Браво", советской термоядерной "Царь-бомбы" и метеорита, убившего всех динозавров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: метеорит  хиросима  взрыв  ядерная бомба  царь-бомба  нагасаки  толстяк  атом  ракета 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:34, 23.11.2016#

    "а если кит на слона налезет, кто победит. . ?" ЗР уже не просто желток, а желток для умственно отсталых. .

  • 3333333333333333333333333333333311:02, 23.11.2016#

    Если скидывать бомбу то на кремль всех паразитов вывести , а не на Владивосток.

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