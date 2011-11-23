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В Первомайском районе Владивостока чуть не отравили домашних животных
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю в период с 15.11.2011 по 22.11.2011 совместно с прокуратурой Первомайского района г. Владивостока проведены 4 внеплановые выездные проверки за соблюдением индивидуальными предпринимателями действующего законодательства в сфере лицензирования фармацевтической деятельности.
В двух случаях выявлены факты осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии). В одном случае – грубые нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами, применяемыми в ветеринарии (реализация лекарственных средств с истекшим сроком годности, осуществление деятельности по адресу, не указанному в лицензии). По результатам проверок возбуждены административные дела в отношении нарушителей, материалы направлены в судебные органы для рассмотрения.
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