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Во Владивостоке оштрафовали директора бутика в популярном торговом центре
На продукции бутика отсутствовала обязательная документация, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Прокуратура Первореченского района города Владивостока в ходе проверки исполнения законодательства в сфере защиты прав потребителей в торговом центре «Максим» выявила нарушения в деятельности одного из предпринимателей.
Как сообщили в надзорном ведомстве, директор торгового бутика организовал продажу женской одежды с нарушением требований Федерального закона «О защите прав потребителей», а также Правил продажи отдельных видов товаров.
«На маркировке реализуемого товара отсутствовала обязательная информация для потребителей, в том числе товарно-сопроводительная документация, содержащая сведения по каждому наименованию товара», - прокомментировали в надзорном ведомстве.
В связи с выявленными нарушениями в сфере защиты прав потребителей прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.45 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения предприниматель подвергнут административному штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Фото - Iprim.ru
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