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Во Владивостоке в СИЗО попытались перебросить партию наркотиков
Вещи передавали с помощью веревке из соседнего дома, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Младший инспектор отдела охраны доложила, что из соседствующего с учреждением жилого дома неизвестные лица пытаются при помощи веревки передать предметы на режимную территорию. Сотрудники дежурной смены оперативно выдвинулись к месту, предотвратили попытку переброса и изъяли 8 полиэтиленовых свертков с веществом буро-зеленого цвета, сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Приморскому краю.
«Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество имеет наркотическое происхождение и является каннабисом общим весом более 52 грамм», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Отметим, что это не первая попытка передать незаконные вещи на режимную территорию. Так, в июле этого года была пресечена передача наркотических веществ, которыми была пропитана пара нижнего мужского белья. В этом же месяце при попытке переброса крупной партии запрещенных предметов из соседнего дома был задержан мужчина: помимо внушительного количества телефонов, комплектующих к ним, бытовых инструментов, в передаче было обнаружено 111 литров спирта.
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