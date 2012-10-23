Во Владивостоке накрыли "розничную" сеть по сбыту героина

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Управлением ФСКН России по Приморскому краю пресечена деятельность организованной группы лиц, создавшей сеть по сбыту героина по ряду адресов на ул. Добровольского и ул. Пацаева в Первомайском районе во Владивостоке.

Обыски и задержания прошли одновременно по четырем адресам. В общей сложности, в ходе операции задержано шесть человек. Среди них – лицо, подозреваемое в организации данной преступной группы и поставщик наркотиков. Они были задержаны с поличным в автомашине на ул. Борисенко в момент осуществления сделки по передаче очередной партии героина и получении денег за нее. В ходе обыска в машине также было найдено наркотическое средство – героин. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает Группа информации и общественных связей УФСКН России по Приморскому краю.