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Самолет, летевший во Владивосток, совершил аварийную посадку
Причиной стала сработавшая при взлете сигнализация перегрева датчика отбора воздуха
Самолет авиакомпании «ИрАэро» Bombardier CRJ200, выполнявший рейс по маршруту Иркутск - Чита - Благовещенск - Владивосток», в пятницу после взлета из аэропорта города Благовещенска запросил экстренную посадку из-за неполадок на борту. На борту находились 40 пассажиров.
Под посадку аварийного борта в аэропорт были поданы 8 пожарных машин.
«При наборе эшелона высоты сработала сигнализация перегрева датчика отбора воздуха. Пилоты действовали согласно инструкции и вернулись в аэропорт вылета. Во время полета в зоне ожидания сигнализация отключилась, но, тем не менее, экипаж, руководствуясь, прежде всего, заботой о безопасности пассажиров, совершил посадку в городе Благовещенск», - сообщила руководитель пресс-службы компании «ИрАэро».
В настоящее время пассажиры аварийного рейса находятся в здании аэровокзала, представители авиакомпании решают, как им дальше продолжить путь.
На сайте аэропорта Владивосток сообщается, что рейс IO-105 «задерживается».
Досье «Золотого Рога»: Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ) -семейство региональных пассажирских реактивных узкофюзеляжных самолётов. Первый полет самолет совершил 10 мая 1991 года. CRJ-100 стал первым самолетом современного уровня среди 50-местных машин. Семейство состоит из нескольких модификаций, отличающихся длиной фюзеляжа и дальностью полета. Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1996 году, базируется в международном аэропорту «Иркутск», авиапарк сформирован из самолетов Ан-24, Ан-26, CRJ-200.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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