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Морпехи, погибшие во время учений ВВО, проходили службу во Владивостоке

23 Сентября 2014, 10:08 | Владивосток

Морские пехотинцы, погибшие во время стратегического учения «Восток-2014», представлены к государственным наградам посмертно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление пресс-службы и информации Министерства обороны России.

В сообщении ведомства говорится, что троих военнослужащих контрактной службы к наградам представил командующий войсками Восточного военного округа.

Трое морских пехотинцев погибли во время стратегических учений «Восток-2014». Инцидент произошел 22 сентября около 8:00 по московскому времени близ острова Сахалин в заливе Анива. По информации Минобороны, во время высадки на необорудованное побережье морской десант накрыло волной в 300 метрах от острова. В результате происшествия одна из бронемашин ушла под воду.

В машине находился экипаж и десант в количестве десяти человек. В ходе спасательной операции семеро военнослужащих были оперативно подняты на поверхность и доставлены на берег. Трое военнослужащих контрактной службы, обеспечивавшие выход на поверхность своих товарищей, погибли. По предварительным данным, двое военных пытались спасти механика-водителя БТР, который не мог покинуть машину из-за заклинившего люка.

Источник в штабе ТОФ подтвердил "Вестям Приморье" информацию о том, что погибшие морские пехотинцы проходили службу во Владивостоке.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: награды  минобороны  армия  учения 



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