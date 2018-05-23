Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела

Для этого достаточно отдельных ваших слов и фраз, вырванных из контекста

Вот так напишешь в соцсети или мессенджере знакомому в сердцах: «Ты что так долго? Ну сколько можно тебя ждать. Если опоздаешь - убью!» Или подчиненному ляпнешь в трубку: «Где твоя работа?! Ну только попадись мне на глаза!».

И что, спросите вы, кто только чего на эмоциях не говорит. Да и без эмоция тоже. А вот зря вы так! Оказывается есть у нас люди и службы, которые при большом желании и настойчивости из отдельных ваших слов и фраз сделают из вас да хоть потенциального маньяка. Не верите?! Тогда прочтите новый пост экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, в котором он рассказывает о том, как из вырванных из контекста слов и фраз можно состряпать целое уголовное дело. Да и еще он дает несколько дельных советов по собственной безопасности в эпоху глобальной информатизации.

«Недавно прочитал, что одной из последних фраз Альберта Эйнштейна перед смертью была: «Ну теперь - то я узнаю, как всё устроено», - имя в виду нашу вселенную, время и пространство. Я тоже решил написать, как всё устроено, но в более прозаических величинах. Как фабрикуются уголовные дела и на каких основаниях арестовывают людей, которые потом годами сидят за решёткой. Думаю, около 50% арестантов могли избежать заключения, если бы воспользовались некоторыми советами 😊 Речь о прослушивании телефонных разговоров, переписке и общении через мессенджеры. Я не переживал о прослушке, ведь я не делал ничего противозаконного и полагал мне нечего скрывать. Более того, я думал, что это и является доказательством моей невиновности. И по всей видимости, до какого-то момента это работало, но потом, как говорится, что-то пошло не так, и мне стали вменять в вину прибыль МУПа, улучшение городского автобусного сообщения и так далее. Службы вырывают отдельные фразы из контекста и на этом фабрикуют дело. Кто-то сказал: «Дайте мне по-своему переставить слова в Библии, и вы получите самую ужасную книгу». Так и есть.

Лучше не давать шансов фабриковать против вас дело, запугивать или заставлять давать «нужные» показания против кого-то. О праве на тайну переписки, гарантированной конституцией, одни забыли, а другие замалчивают. Не обольщайтесь и на счет того, что читать и слушать будут только кристально честные сотрудники органов и информация не будет использована против вас. Многим известен тест о доверии к нашим правоохранительным ведомствам, когда у респондентов спрашивают: вы за смертную казнь (убийц и педофилов)? И большинство отвечают «Да». Далее следует вопрос: а вы доверяете нашей правоохранительной системе? И тут же третий вопрос: вы за смертную казнь? И тогда ничтожная часть опрашиваемых выступает «за», осознавая несовершенность системы.

Вспомните базы данных с персональной информацией граждан в интернете, а диски с нужными сведениями продавались чуть ли не в свободном доступе. Сейчас информация о вас, о ваших контактах, общении также может «уходить». И это не кино, это жизнь. «Ну теперь -то я знаю, как всё устроено».

Меня прослушивали с санкции суда 6 лет, а документы (основание для прослушивания) сотрудники ФСБ по ПК сфальсифицировали для суда. Об этом я уже писал, и в суд мы заявляли на этот счёт и сейчас судимся. Речь о другом. Я пользовался двумя смартфонами: один - с операционной системой Android, другой с IOS. Сотрудники органов «заразили» Android вирусной программой и дистанционно включали микрофон, прослушивая не только телефонные разговоры, но и происходящее вокруг телефона, когда он элементарно лежал без дела (как казалось:). С IOS такого не было. Получается, если не хотите, чтобы вас слушали, в том числе, когда телефон у вас в кармане… не используйте Android. Это первое. Второе, надежнее обычной телефонной связи - закрытая, та, что через мессенджеры. Но и не все мессенджеры обеспечивают конфиденциальность, некоторые делятся кодами шифрования со структурами и те, имеют возможность в режиме онлайн слушать переговоры и читать переписку. Установите себе VPN и пользуйтесь мессенджером через него. Не берите бесплатный отечественный VPN - это те же службы. Установите VPN с сервером за пределами нашей необъятной. Не пожалейте денег, ведь бесплатным бывает только сами знаете что. Наверное, и IOS можно взломать. Но у меня есть пример, когда за два года наша доблестная не смогла штатную блокировку на смартфоне и планшете вскрыть. Причем, дело резонансное по хакерам, в данном случае разблокировка и данные из гаджетов могут стать основным доказательством, а вскрыть не могут. Но для этого пароль должен быть не менее 12 символов (лучше больше), с пробелами и цифрами. И вуаля! Но, как пел Виктор Цой: «Будь осторожен, следи за собой :-)».