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"Подзаработать" на выдаче больничных листов в Приморье не удастся
Окончено судебное слушание по уголовному делу коррупционной направленности.
20 мая Первореченским районным судом вынесен приговор должностному лицу МУЗ «Поликлиника № 7 г. Владивостока». Анна Чернецова признан виновной в получении взятки за незаконные действия (ст.290 ч.2 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, Чернецова, являясь участковым врачом терапевтом 3 терапевтического отделения МУЗ «Поликлиника № 7 г. Владивостока», выполняющим организационно-распорядительные функции, незаконно выдавала листки временной нетрудоспособности.
В январе 2011 года, находясь на рабочем месте, используя свои должностные полномочия из корыстной заинтересованности, достоверно зная о том, что гражданин Б. не нуждается в лечебно-профилактической помощи, она лично получила от него взятку в виде денег в размере 1 тыс. 500 рублей. После этого незаконно предоставила последнему листок временной нетрудоспособности, содержащий ложные сведения о его болезни в период с 17.01.2011 по 21.01.2011.
В марте текущего года за взятку в размере 1 тыс. 200 рублей этому же гражданину был незаконно выдан еще один листок нетрудоспособности, однако, преступный умысел на получение денежных средств не был доведен до конца, поскольку Чернецову задержали сотрудники милиции.
За содеянное подсудимая приговорена к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, суд лишил ее права заниматься врачебной деятельностью на срок 1 год 6 месяцев, сообщает "ЗР" Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
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