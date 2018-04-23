В историческом районе Владивостока обрушилось здание (Фото)

Дом простоял ровно сто лет

Кирпичный трехэтажный дом на ул. Фонтанной, 18б во Владивостоке не был памятником архитектуры, однако он был органичным для владивостокской Миллионки, простояв на своем месте ровно сто лет. По архивным данным его построили в 1918 году. Наверное, дом мог бы простоять еще. Но в минувшую субботу, в полпятого, в службу МЧС поступило сообщение, что часть здания рухнула, а другая часть вот-вот тоже разделит ее участь, поскольку ее пересекла огромная трещина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Выяснилось, что семье из семи человек, которая жила в этом доме, здорово повезло – она находилась в уцелевшей части, и ее тут же эвакуировали – четверо разместились в ближайшей школе №46, а трое – у родственников. Пострадавших не оказалось, поскольку другие квартиры были ранее расселены. Дом в конце 2015 года был признан аварийным и уже ждал своего сноса. Часть помещений вроде бы все еще арендовалась под офисы. Но в них тоже никого ночью не оказалось.

Вечером в субботу все уже успокоилось. Сообщалось, что у руин выставлено оцепление и место огорожено. Однако в это время около дома находилось всего несколько любопытных, среди которых спецработников заметно не было, а полосатую полимерную ленту вряд ли можно было считать серьезным ограждением.

Первое впечатление – «кадр из Спитака». И это притом что ни малейшего толчка ночью не было.

Да, случались у нас в городе в сравнительно недавние годы, когда частично обрушивались новые здания. Но вот так «откровенно» старые дома еще не разваливались. Наоборот специалисты о них отзывались, что еще сто лет простоят без проблем.

Прокуратура сейчас готовит свою оценку – насколько серьезно администрация города расселяла этот дом, если в нем остались люди. Но и то хорошо, что уже расселяли, поскольку по программе официально расселялись в первую очередь те дома, которые были признаны аварийными до 2012 года. В этом случае вроде даже оперативность проявили. С другой стороны, по данным Фонда ЖКХ, в аварийных домах, признанных таковыми уже после 2012 года, в РФ проживает 700 000 человек. Понятно, что всех быстро не переселить, и пока идет расселение очередников, в разряд аварийных переходит новая партия домов. То есть ситуация, что в домах, которые вот-вот рухнут, живут люди – типичная. Но ненормальная.

Недавний мониторинг Фондом ЖКХ выполнения программы расселения граждан из домов аварийного фонда в Приморье, выявил отставание по нескольким муниципалитетам, но Владивосток в число их не попал.

Пожалуй, этот наш частный случай можно рассматривать и как «доведение дома до саморазрушения». Если данный комментарий, размещенный на «вээле», соответствует горькой правде:

«Ноунейм 15 часов назад ответ на комментарий Vladimiroff

Я живу в соседнем доме, этот дом ещё лет 20 назад был ровный и без трещин, на первом этаже были художники, после они переехали, и первый этаж затопило по колено водой, вода постоянно текла то во двор, то просто внутри оставалась; через какое-то время поставили балки на всем первом этаже, чтобы укрепить конструкцию дома, но протечкой воды никто не занимался; вот вода и текла внутрь фундамента, удивительно, что здание стояло так долго (порядка 18 лет), и там везде жили люди до сих пор. Знаю это, потому что все детство жил в этом дворе, и сейчас тоже».

К этому стоит добавить, что, вероятно, на сегодня есть две проблемы, которые высвечиваются в свете разрушения дома на ул. Фонтанной, 18б. Первая – это пробелы в постоянном мониторинге технического состояния жилого фонда края – в каком виде конкретные объекты содержат УК, ТСЖ и пр. И второе – аварийные здания годами ждут своего сноса даже после расселения, представляя собой опасность для людей.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.