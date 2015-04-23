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Обвиняемый в хищениях при строительстве океанариума во Владивостоке пошел на сделку со следствием
Бывший гендиректор омского "Мостовика" изобличил "тех, кто воровал"
Басманный суд Москвы вчера продлил до 13 августа арест бывшего руководителя Научно-производственного объединения "Мостовик" Олега ШИШОВА, обвиняемого в мошенничестве по уголовному делу о хищении почти 2 млрд рублей при строительстве океанариума на отсрове Русский во Владивостоке.
На заседании Шишов признал вину и заключил сделку со следствием.
Обвиняемый также дал показания, изобличающие еще одного фигуранта дела.
В свою очередь Шишов сказал, что "изобличил тех, кто воровал" и указал свою роль.
Как сообщала газета "Золотой Рог", Олегу Шишову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, с марта 2010 по сентябрь 2014 года Олег Шишов совместно с другим фигурантом дела - директором ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андреем ПОПЛАВСКИМ и "неустановленными лицами" похитили путем обмана бюджетные денежные средства в размере 1,9 млрд рублей, выделенные на строительство "НОК "Приморский океанариум" во Владивостоке, не обеспечив при этом выполнение строительно-монтажных работ в установленные сроки, несмотря на произведенное авансирование.
Кроме того, следствие полагает, что Поплавский похитил более 40 млн рублей, выделенных на строительство океанариума, путем искусственного завышения объема выполненных работ.
Оба фигуранта дела вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.
Ранее пресс-секретарь Управделами президента РФ Виктор ХРЕКОВ заявил, что строительство "Приморского океанариума" во Владивостоке будет завершено до конца года.
"Генеральным подрядчиком строительства в настоящее время является ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами президента РФ. Планируется сдать объект в эксплуатацию до конца текущего года", - сказал Виктор Хреков "Интерфаксу".
Строительство научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" ведется во Владивостоке на острове Русский.
В ходе строительства ООО "НПО "Мостовик" не выполнил в срок свои договорные обязательства, вследствие чего с ним был расторгнут договор на выполнение строительно-монтажных работ.
По словам Виктора Хрекова, на момент расторжения договора числилась задолженность по авансовым платежам в пользу заказчика-застройщика ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управделами президента РФ в размере 1,8 млрд рублей, обеспеченная банковской гарантией ОАО "Сбербанк России".
"В свою очередь ОАО "Сбербанк России" 30 марта 2015 года выполнил свои обязательства и погасил задолженность в полном объеме, что позволяет завершить строительство объекта в срок, обозначенный поручением президента РФ", - сказал Хреков.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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