Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На судне во Владивостоке таможня обнаружила грузовик контрабанды из Кореи
Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной таможни пресекли попытку ввоза незадекларированного товара из Республики Корея. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По имеющейся оперативной информации на морском судне «SAMARGA», прибывшем из порта Инчхон, Республика Корея, имелась партия товара, сокрытая от таможенного контроля.
В целях пресечения правонарушения, по информации Дальневосточной оперативной таможни в отношении прибывшего судна руководством Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни были приняты меры таможенного контроля.
В ходе наблюдения за таможенным оформлением судна, в том числе за выгрузкой личных вещей экипажа, информация о нарушении таможенных правил подтвердилась.
С борта судна было вынесено и погружено в подъехавший грузовой автомобиль194 коробки с товарами.
При выезде груженого автомобиля из зоны таможенного контроля он был остановлен сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.
Как выяснилось, в коробках находилась корейская косметическая продукция – маски, крема и т.д. Товар принадлежал капитану судна и приобретен им во время стоянки судна в Республика Корея, как он пояснил, «для личного пользования». В пассажирской таможенной декларации ввезенные товары не указал умышленно.
Целый грузовик косметики явно превышает нормы товаров «для личного пользования». В связи с чем, ввезенный товар изъят. В отношении капитана судна Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России – недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих письменному декларированию. Сумма подлежащих к уплате таможенных платежей будет определена по результатам товароведческой экспертизы.
Новости тематики
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
Новости раздела
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
Лучше б фото косметики скинули, чем парахед.