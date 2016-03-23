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На судне во Владивостоке таможня обнаружила грузовик контрабанды из Кореи

23 Марта 2016, 16:16 | Владивосток

Сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте Дальневосточной оперативной таможни пресекли попытку ввоза незадекларированного товара  из Республики Корея. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По имеющейся оперативной информации на морском судне «SAMARGA», прибывшем из порта Инчхон, Республика Корея, имелась партия товара, сокрытая от таможенного контроля.

В целях пресечения правонарушения, по информации Дальневосточной оперативной таможни в отношении прибывшего судна руководством Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни были приняты меры таможенного контроля.

В ходе наблюдения за таможенным оформлением судна, в том числе за выгрузкой личных вещей экипажа, информация о нарушении таможенных правил подтвердилась.

С борта судна было вынесено и погружено в подъехавший грузовой автомобиль194 коробки с товарами.

При выезде груженого автомобиля из зоны таможенного контроля он был остановлен сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.

Как выяснилось, в коробках находилась корейская косметическая продукция – маски, крема и т.д. Товар принадлежал капитану судна и приобретен им во время стоянки судна в Республика Корея, как он пояснил, «для личного пользования». В пассажирской таможенной декларации ввезенные товары не указал умышленно.

Целый грузовик косметики явно превышает нормы товаров «для личного пользования». В связи с чем, ввезенный товар изъят. В отношении капитана судна Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП России – недекларирование по установленной письменной форме товаров, подлежащих письменному декларированию. Сумма подлежащих к уплате таможенных платежей будет определена по результатам товароведческой экспертизы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: samarga  южная корея  контрабанда  судно  таможня 



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Комментарии

  • Псевдоним18:50, 23.03.2016#

    Лучше б фото косметики скинули, чем парахед.

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