Мужчина сообщил в справочную о заминировании дома во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Жильцы дома в Советском районе Владивостока эвакуированы после сообщения о заминировании.

Как стало известно ИА "Приморье24", сегодня в справочную службу "516" поступил странный звонок. Мужчина сообщил о том, что в доме № 50 по улице Кирова находится бомба.

Представители справочной оперативно передали тревожную информацию правоохранительным органам, после чего на место выехали сотрудники полиции и ФСБ. Территория возле дома была оцеплена, а жильцы эвакуированы. Сообщение о заминировании не подтвердилось.

Тем временем, по словам источника агентства, "шутника" удалось вычислить в кратчайшие сроки. Его личность сейчас устанавливается. Подробности выясняются.

«Золотой Рог».