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Мужчина сообщил в справочную о заминировании дома во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 23 марта, ZRPRESS. Жильцы дома в Советском районе Владивостока эвакуированы после сообщения о заминировании.
Как стало известно ИА "Приморье24", сегодня в справочную службу "516" поступил странный звонок. Мужчина сообщил о том, что в доме № 50 по улице Кирова находится бомба.
Представители справочной оперативно передали тревожную информацию правоохранительным органам, после чего на место выехали сотрудники полиции и ФСБ. Территория возле дома была оцеплена, а жильцы эвакуированы. Сообщение о заминировании не подтвердилось.
Тем временем, по словам источника агентства, "шутника" удалось вычислить в кратчайшие сроки. Его личность сейчас устанавливается. Подробности выясняются.
«Золотой Рог».
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