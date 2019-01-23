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Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
Школьники, включая малышей начальных классов, оказались на улице без зимней одежды и были брошены на произвол судьбы
Как уже сообщалось, сегодня, 23 января, во Владивостоке прошла массовая эвакуация из школ, торговых центров и административных зданий, в том числе из здания администрации края. По данным из полиции, утром по телефону поступила информация о том, что, якобы, ряд объектов во Владивостоке заминированы.
На данный момент известно, что были эвакуированы школы №№ 2, 5, 9, 11, 18, 19, 22, 23, 25, 32, 38, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 80, 82, 83, торговые центры SkyCity, «Бачурин», «Черемушки», «Седанка-сити», «Россиянка», «Семерочка», «Центральный», «Авангард», Малый и Большой ГУМ, «Искра».
Саперы проверили школы и ТЦ и, как и ожидалось, ничего подозрительногоне нашли.
Как рассказали родители учеников эвакуированных школ, пишет сайт «Город V», им звонили учителя и директора и просили срочно забрать детей, которых уже вывели на улицы без верхней одежды, в летней обуви. Детям было сказано разойтись по домам, при этом им не дали забрать свои портфели и сумки с ключами от дома и телефонами. Занятия в школах как первой, так и второй смены отменили. Правда, оказались в городе и ряд школ, администрации которых долго не располагали никакой информацией, и даже призывали родителей спокойно отправлять учащихся вторых смен, что говорит и о плохо налаженной системе экстренного информирования, а также неумении или нежелании педагогических начальников города быстро принимать ответственные решения.
Комментируя эту информацию в соцсетях, родители пишут:
«Без ключей и телефонов и не пустили забрать. Кто что успел накинуть в том и выбежали. В подъездах прятались от холода»
«У детей остались телефоны в раздевалках и ключи от дома. Их эвакуировали. Детей отправляют домой кто в чем, без ключей и телефонов. Родители на работах. Куда им идти???»
«Учеников 51 школы вывели на улицу в раздетом виде, так они и пошли в -10 раздетые домой и даже портфели не разрешили забрать»
«Нам 2 остановки ехать в летней обуви»
«На улице холод дети раздетые на улице»
«Выгнали детей полуголыми без сумок с ключами и телефонами».
Теперь все воочию убедились, что учения с эвакуацией, которые периодически проводятся в школах, являются ничем иным, как откровенной показухой. В случае серьезной ситуации дети неминуемо бы пострадали (а сколько малышей сейчас заболеет от долгого пребывания на холоде?). Плохо сработали все службы и ответственные лица: и МЧС, и власти края (которые должны были немедленно ввести режим ЧС во Владивостоке, чтобы хотя бы спокойно размещать детей в любых подходящих помещениях, несмотря на формы собственности) и города, педагогические чиновники края и города, администрации школ (надеемся не всех). Оперативные службы не только ничего не комментировали долгое время, заставляя родителей буквально паниковать, но и, внимание!, просто не подходили к «горячим» телефонам.
Господа, вам всем сегодня горожане ставят «два». И на пересдачу! Надеемся, что вышестоящие начальники сделают в отношение вас более жесткие выводы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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