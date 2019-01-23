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Администрация Приморского края прокомментировала сообщения о заминированных зданиях

23 Января 2019, 11:19 | Владивосток

Как сообщили газете «Золотой Рог» в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, на электронную почту сразу нескольких социальных учреждений и ведомств края поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба.

«Требования никакие не выдвигались. Есть основания полагать, что действовали авторы писем из хулиганских побуждений», – отметил директор департамента Павел Мезенин.

В числе объектов, получивших такое «предупреждение», – несколько школ, больниц, Администрация Приморского края, ряд торговых центров и ведомств.

Подчеркнуто, что в настоящее время органы правопорядка, МЧС, ФСБ проводят  мероприятия по обследованию зданий и сооружений с привлечением взрывотехников и кинологов, также выясняются личности злоумышленников.

«Проведена эвакуация людей. Угрозы населению нет. Просим людей отнестись с пониманием к ситуации, соблюдать спокойствие и проявлять бдительность», – подчеркнул директор департамента.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла накануне, 22 января, в Петропавловске-Камчатском.

Меж тем в некоторых школах Владивостока отменены занятия второй смены, родителям, чьи дети учатся со второй смены, позвонили с просьбой забрать детей из школ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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Комментарии

  • Женя12:45, 23.01.2019#

    Скорее всего ребенок писал. Пишет, что время дает до захода солнца, а ни чего не требует выполнить. Глуповато.

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