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Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)

22 Ноября 2016, 11:04 | Владивосток

В понедельник, 21 ноября, во Владивостоке у здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю прошел пикет в поддержку работы этого силового ведомства. Организаторами пикета выступили участники «Национально-освободительное движение» (НОД), сообщает Деловая газета «Золотой Рог».


 

«Сегодня мы здесь собрались, чтобы поблагодарить Следственный комитет РФ за активные действия от коррупционеров. А поводом для этой акции стало недавнее задержание и возбуждения уголовного дела в отношении министра экономического развития Алексея УЛЮКАЕВА», - рассказал координатор НОД Владивосток Евгений ЧУСОВИТИН.

По словам организаторов, такие же акции проходят и в других города России. Так же они добавили, что участники НОД уже не один год призывают Следственный комитет «к решительным действиям против коррупционеров и членов 5-й колонны».


 

В пикете приняли участие 7 активистов, также во время акции они раздавали агитационные листовки с призывами измены Конституции РФ.

Напомним, что 14 ноября 2016 года, Следственный комитетом РФ при оперативном сопровождении Управления собственной безопасности ФСБ России задержал министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 2 млн долларов США.


 

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: НОД - российское политическое движение. В качестве своей цели НОД провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность государства. Руководителем является депутат Госдумы Евгений Федоров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: суд  УК  следственный комитет  коррупция  статья  нод  прокуратура  улюкаев 



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