Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке из оптово-розничной торговли изъято 1300 кг морепродуктов
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружено в реализации и изъято свыше 1300 килограммов ценных видов морепродукции сомнительного качества и безопасности, опасных для здоровья потребителей. В отношении ООО «Пасифик Оушен» возбуждено дело об административном правонарушении.
Так как на всю продукцию, а это порядка 1380 килограммов морских деликатесов, отсутствуют подтверждающие их легальность, а также качество и безопасность удостоверения качества и безопасности, ветеринарные сопроводительные документы, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что вся эта продукция была добыта браконьерским способом. Опасная продукция была обнаружена на территории оптово-розничной торговой базы, расположенной в районе мусоросжигательного завода города Владивостока.
Всего же проверяющими, в рефрижераторном контейнере, в котором хранилась продукция и тут же осуществлялась её реализация, обнаружено 8 килограммов трепанга, 150 килограммов солёной красной икры, 186 килограммов креветки «Шримс-медвежонок», 513 килограммов мяса краба, 514 килограммов конечностей краба, 14 килограммов мяса трубача.
В настоящее время вся опасная морепродукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Пасифик Оушен» возбуждено дело об административном правонарушении.
Новости тематики
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
Новости раздела
- Представителю обвинения на заседании суда пришлось долго хвалить Игоря Пушкарёва
- Во Владивостоке главбуха филиала Почты России осудили за хищение 33 миллионов рублей
- В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное
- Владивостокские таможенники задержали большую партию мыльных пузырей
- Футболки с символикой Чемпионата мира по футболу 2018 задержали владивостокские таможенники
- Игорь Пушкарев: "Совесть моя чиста, ребячливо полагал я…"
- Игорь Пушкарев: "Процесс всё больше напоминает инквизицию"
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Игорь Пушкарев: Здесь за каждое движение приходится платить
- Игоря Пушкарёва похвалили за то, что он "строен и подтянут"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин