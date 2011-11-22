Во Владивостоке из оптово-розничной торговли изъято 1300 кг морепродуктов

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю обнаружено в реализации и изъято свыше 1300 килограммов ценных видов морепродукции сомнительного качества и безопасности, опасных для здоровья потребителей. В отношении ООО «Пасифик Оушен» возбуждено дело об административном правонарушении.

Так как на всю продукцию, а это порядка 1380 килограммов морских деликатесов, отсутствуют подтверждающие их легальность, а также качество и безопасность удостоверения качества и безопасности, ветеринарные сопроводительные документы, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что вся эта продукция была добыта браконьерским способом. Опасная продукция была обнаружена на территории оптово-розничной торговой базы, расположенной в районе мусоросжигательного завода города Владивостока.

Всего же проверяющими, в рефрижераторном контейнере, в котором хранилась продукция и тут же осуществлялась её реализация, обнаружено 8 килограммов трепанга, 150 килограммов солёной красной икры, 186 килограммов креветки «Шримс-медвежонок», 513 килограммов мяса краба, 514 килограммов конечностей краба, 14 килограммов мяса трубача.

В настоящее время вся опасная морепродукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Пасифик Оушен» возбуждено дело об административном правонарушении.