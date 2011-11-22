www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

С Корабельной набережной Владивостока украли рынду

22 Ноября 2011, 00:21 | Владивосток

4 ноября неизвестный мужчина снял судовой колокол с мемориала первым морякам-подводникам Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока, ровно через три года после его открытия.

Хищение произошло среди белого дня, сообщила газета «МК во Владивостоке», да еще под камерами наблюдения, установленными в сотне метров от мемориала на здании штаба ТОФ. Как стало известно «МК», на записи четко просматриваются все моменты преступления. Видно даже лицо злоумышленника. И никто не поднял шума, недоумевает газета. В двух шагах штаб Тихоокеанского флота, подлодка-музей С-56, рядом корабль-музей «Красный вымпел» - на всех объектах караульные. А мемориал на Корабельной набережной, кстати, был открыт в честь первого соединения подводных лодок на Тихоокеанском флоте по инициативе вице-адмирала в отставке Александра Конева 4 ноября 2008 года. Памятник осквернили спустя три года, и украли не новодел, а рынду с настоящего боевого корабля.

Автор: "МК во Владивостоке"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru