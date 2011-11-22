С Корабельной набережной Владивостока украли рынду

4 ноября неизвестный мужчина снял судовой колокол с мемориала первым морякам-подводникам Тихоокеанского флота на Корабельной набережной Владивостока, ровно через три года после его открытия.

Хищение произошло среди белого дня, сообщила газета «МК во Владивостоке», да еще под камерами наблюдения, установленными в сотне метров от мемориала на здании штаба ТОФ. Как стало известно «МК», на записи четко просматриваются все моменты преступления. Видно даже лицо злоумышленника. И никто не поднял шума, недоумевает газета. В двух шагах штаб Тихоокеанского флота, подлодка-музей С-56, рядом корабль-музей «Красный вымпел» - на всех объектах караульные. А мемориал на Корабельной набережной, кстати, был открыт в честь первого соединения подводных лодок на Тихоокеанском флоте по инициативе вице-адмирала в отставке Александра Конева 4 ноября 2008 года. Памятник осквернили спустя три года, и украли не новодел, а рынду с настоящего боевого корабля.