"Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла

Что и неудивительно - неубранные после ВЭФ павильоны и горы мусора напрашивались на хороший пожар

С ночи до утра субботы, 22 сентября, пожарные тушили один из павильонов «Улицы Дальнего Востока» на Русском острове. Несмотря на то, что выставка закрылась еще 16 сентября, за это время организаторы так и не вывезли с набережной ДВФУ остатки конструкций, строительный мусор и хлам.

Как сообщает сайт Vl.Ru, ночью 22 сентября около 02:45 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что на Университетской набережной в бухте Аякс загорелся строительный мусор от демонтируемых торговых павильонов. Пожарные расчеты отправились на место происшествия немедленно.

В 02:53 огнеборцы приступили к тушению. О пожаре очевидцы сообщили поздно, из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро. В итоге площадь горения составила почти 500 кв. метров. В 03:36 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших, по данным краевого МЧС, нет.

Фото Vl.Ru.