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На сайте администрации Владивостока была ссылка на портал по продаже наркотиков
На портале продавали амфетамин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В июне 2017 года региональные СМИ сообщили о том, что на сайте администрации города Владивостока вместо информации об одной из детских школ искусств предлагают купить амфетамин. В публикации информационного агентства было указано, что интернет-домен, принадлежавший ранее детской школе искусств Владивостока, заняли продавцы наркотиков, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
После публикации прокуратура города начала проверку. В ходе нее были выявлены нарушения федерального законодательства. Так, на официальном сайте администрации города Владивостока размещаются сведения о перечне образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправления, с указанием информации о таких учреждениях, среди которых - ссылки на их сайты в сети интернета.
«Пройдя по одной из таких активных ссылок, которая должна была содержать адрес сайта детской школы искусств, проверяющие обнаружили там информацию, содержащую сведения о продаже наркотических средств. Выяснилось, что ранее по данному адресу в сети действительно размещался сайт указанного муниципального образовательного учреждения. Однако в декабре 2015 году им создан новый сайт, уже с другим именем. Между тем, об этом не было уведомлено профильное управление администрации города», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как отметили в прокуратуре, управление культуры городской администрации своевременно не обеспечило внесение соответствующих изменений на сайте города, а это входит в их основные обязанности.
В связи с этим прокурор город внес на имя и.о. главы Владивостока представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, прокуратура направила в органы внутренних дел информацию для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе по установлению владельцев сайта и его блокировке.
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