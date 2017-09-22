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На сайте администрации Владивостока была ссылка на портал по продаже наркотиков

22 Сентября 2017, 13:00 | Владивосток

На портале продавали амфетамин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В июне 2017 года региональные СМИ сообщили о том, что на сайте администрации города Владивостока вместо информации об одной из детских школ искусств предлагают купить амфетамин. В публикации информационного агентства было указано, что интернет-домен, принадлежавший ранее детской школе искусств Владивостока, заняли продавцы наркотиков, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

После публикации прокуратура города начала проверку. В ходе нее были выявлены нарушения федерального законодательства. Так, на официальном сайте администрации города Владивостока размещаются сведения о перечне образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправления, с указанием информации о таких учреждениях, среди которых - ссылки на их сайты в сети интернета.

«Пройдя по одной из таких активных ссылок, которая должна была содержать адрес сайта детской школы искусств, проверяющие обнаружили там информацию, содержащую сведения о продаже наркотических средств. Выяснилось, что ранее по данному адресу в сети действительно размещался сайт указанного муниципального образовательного учреждения. Однако в декабре 2015 году им создан новый сайт, уже с другим именем. Между тем, об этом не было уведомлено профильное управление администрации города», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили в прокуратуре, управление культуры городской администрации своевременно не обеспечило внесение соответствующих изменений на сайте города, а это входит в их основные обязанности.

В связи с этим прокурор город внес на имя и.о. главы Владивостока представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, прокуратура направила в органы внутренних дел информацию для принятия соответствующих мер реагирования, в том числе по установлению владельцев сайта и его блокировке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: администрация  наркотик  интернет 



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