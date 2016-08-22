Владморторгпорт теперь будет грузить прокуратура

Приморским транспортным прокурором установлено, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ служба занятости, а также профсоюз докеров не уведомлены о предстоящем сокращении в установленный законом срок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во Владивостоке транспортным прокурором выявлены нарушения трудовых прав работников морского порта. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, была организована проверка соблюдения требований трудового законодательства в связи с сокращением численности работников ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

Приморским транспортным прокурором установлено, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ служба занятости, а также профсоюз докеров не уведомлены о предстоящем сокращении в установленный законом срок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

В отношении администрации морского порта и виновного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Руководителю предприятия внесено представление.

Отметим, что пока завершилась лишь одна проверка. Российский профсоюз докеров (РПД), отстаивающий интересы работников морского порта, также направил в прокуратуру заявление с просьбой проверить соблюдение закона о заемном труде администрацией порта. Идентичная жалоба подана в Трудинспекцию.

— Работодатель, насколько мне известно, заявляет, что у него слишком большие расходы на оплату труда, поэтому он хочет иметь более дешёвых работников. Для этого было решено привлечь работников сторонних организаций. Я бы мог сказать, что это заёмный труд, но дело в том, что с 1 января 2016 года вступил в силу закон о запрете заёмного труда. Он разрешает привлекать наёмных работников, но при двух жёстких условиях: во-первых, они привлекаются по трудовым договорам, а во-вторых, их зарплата должна соответствовать штатной. Во Владивостоке всё наоборот: договоры не трудовые, а гражданские, да и зарплата ниже. То есть здесь можно говорить о нарушении закона о заёмном труде, — говорит председатель РПД Василий Козаренко.

Напомним, руководство порта хочет сократить 59 докеров, объясняя это необходимостью снизить расходы, в том числе из-за падения грузопотока. Работники, естественно, возмущённые таким решением. В качестве альтернативы они предлагают заключить соглашение сроком с 1 сентября до конца года о том, чтобы перейти на неполное рабочее время. То есть убрать одну 11-часовую смену, но оставить при этом всех работников на своих местах. Либо на полчаса сократить ежедневную девятичасовую смену. Эти меры позволят сократить примерно 6,5% по фонду оплаты труда. На это предложение пока не поступило никакой реакции от работодателя.

Работники порта уже выходили на митинг в защиту своих прав в начале августа. Внимание к проблеме удалось привлечь, однако если работодатель останется глух к предложениям докеров, РПД не исключает новых коллективных действий.

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