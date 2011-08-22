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Иск командира части к майору Матвееву рассматривать не будут
Бывший майор внутренних войск Игорь Матвеев стал известен после того, как выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал о злоупотреблениях и коррупции в его части. Он утверждал, что военнослужащих кормили собачьими консервами, в части жили китайские гастарбайтеры и процветала коррупция. В этих нарушениях майор Матвеев обвинил, прежде всего, полковника Валентина Султанбекова, командира части, дислоцированной во Владивостоке. "Суд прекратил производство по иску полковника Валентина Султанбекова из-за того, что он неоднократно не являлся в суд", - рассказала собеседница агентства. В пятницу, 29 июля, суд Советского отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный частью внутренних войск МВД РФ, дислоцированной во Владивостоке, к майору запаса Игорю Матвееву. В Советском суде Владивостока также рассматривается иск Чугуевкой воинской части, которая в качестве компенсации требует миллион рублей.
Бывший майор внутренних войск Игорь Матвеев стал известен после того, как выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал о злоупотреблениях и коррупции в его части. Он утверждал, что военнослужащих кормили собачьими консервами, в части жили китайские гастарбайтеры и процветала коррупция. В этих нарушениях майор Матвеев обвинил, прежде всего, полковника Валентина Султанбекова, командира части, дислоцированной во Владивостоке.
"Суд прекратил производство по иску полковника Валентина Султанбекова из-за того, что он неоднократно не являлся в суд", - рассказала собеседница агентства.
В пятницу, 29 июля, суд Советского отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный частью внутренних войск МВД РФ, дислоцированной во Владивостоке, к майору запаса Игорю Матвееву.
В Советском суде Владивостока также рассматривается иск Чугуевкой воинской части, которая в качестве компенсации требует миллион рублей.
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