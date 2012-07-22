Четвертое ЧП на стройках саммита: нужно менять СНиПы

Водителя грузовика раздавило рухнувшей балкой на строительстве дороги Седанка - Патрокл. Это уже четвертый случай на стройках саммита, когда водитель проезжает под воздушным переходом с поднятым кузовом.

Как сообщает официальный сайт генподрядчика строительства, ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», несчастный случай произошел в воскресенье ночью.

После выгрузки асфальта, выехав на разворот, водитель, грубо нарушив правила эксплуатации автомобиля, проехал около 400 метров с поднятым кузовом, в результате чего верхней частью кузова ударил балку пролетного строения пешеходного перехода.

Балка обрушилась на кабину автомобиля, водитель погиб.

Помнится, после аналогичного случая в марте прошлого года, прокурор края Юрий ХОХЛОВ признавался: «Как выяснилось, балки весом 47 тонн не подлежат закреплению. Но, видимо, их надо закреплять, мы инициировали внесение изменений в соответствующие СНиПы».

Инициатива, похоже, не была принята, специалисты говорят, что балка должна «гулять», на ее размеры влияет температура воздуха, поэтому она должна быть свободной.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".