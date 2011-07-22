Перевернувшийся в районе Шаморы цементовоз вывезли с места аварии

Перевернувшийся 19 июля, в районе посёлка Рыбачий, цементовоз удалось поставить на тягач и вывезти с места аварии.

Как передает корреспондент VL.ru, из цистерны наполовину выкачали цемент. С помощью 100 — тонного крана цементовоз поставили на тягач, который выехал в сторону города.

Кран для погрузки выделила компания ООО "Владстройзаказчик", которая работает на стройках саммита.

По оценке сотрудников ГИБДД, у цементовоза полностью исправна тормозная система и электрика.

Напомним, перевернутую цистерну, заполненную цементом не могли поднять в течение двух суток. Все это время цементовоз представлял опасность для водителей, особенно ночью. так как машинам, спускающимся с перевала в сторону Рыбачьего его было трудно заметить.