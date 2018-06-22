www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В "Мерседесе", который хозяин собрался отправлять в Южную Корею, нашли кое-что уникальное

22 Июня 2018, 16:19 | Владивосток

Две металлические сабли обнаружили  владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля «Mercedes-Benz» морским паромом в Республику Корея. Товар был спрятан в багажнике.

Российская компания от имени  гражданина Южной Кореи предоставила  таможенную декларацию  на  автомобиль «Mercedes-Benz» и  находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар  и 120 подставок для шаров).

При таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили 2 незадекларированные сабли. На гарде эфеса одной из них имеется гравировка «За храбрость», на ножнах - изображения креста и короны.

Сабли задержаны и отправлены на экспертизу для установления принадлежности их к культурно-историческим ценностям. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Сабли  таможня  владивосток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru