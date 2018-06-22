Незадекларированные сабли задержали владивостокские таможенники в "мерседесе"

Две металлические сабли обнаружили владивостокские таможенники при оформлении на вывоз автомобиля «Mercedes-Benz» морским паромом в Республику Корея. Товар был спрятан в багажнике.

Российская компания от имени гражданина Южной Кореи предоставила таможенную декларацию на автомобиль «Mercedes-Benz» и находящиеся в нем принадлежности для гольфа (25 клюшек, 51 шар и 120 подставок для шаров).

При таможенном досмотре помимо задекларированных товаров для гольфа в багажнике автомобиля таможенники обнаружили 2 незадекларированные сабли. На гарде эфеса одной из них имеется гравировка «За храбрость», на ножнах - изображения креста и короны.

Сабли задержаны и отправлены на экспертизу для установления принадлежности их к культурно-историческим ценностям. По факту недекларирования товаров Владивостокская таможня возбудила дело об административном правонарушении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток