Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Поврежденный участок дороги Седанка – Патрокл во Владивостоке восстанавливают
22 Июня 2012, 09:23 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 22 июня, ZRPRESS. Работа по восстановлению поврежденного участка автомобильной дороги пос. Новый – полуостров Де-Фриз - Седанка – бухта Патрокл ведется круглосуточно.
На настоящий момент произведен снос 16 гаражей, отсыпано 12 тыс. куб. м прицепной бермы под габионы.
На месте обрушения по восстановлению работает спецтехника: 22 автосамосвала, 5 экскаваторов, 3 бульдозера, 2 катка.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:
Новости тематики
- Дорожные службы Владивостока приведены в полную готовность
- За сутки снегопад во Владивостоке спровоцировал 274 ДТП
- Авария с участием четырех машин сковала Владивосток
- Во Владивостоке трассу Седанка – Патрокл оставили без освещения
- Во Владивостоке лихач чуть не сбил на "зебре" полковника полиции
- Виадук на трассе "Седанка-Патрокл" восстановят в течение суток
- Выезд с Русского моста во Владивостоке заблокировало ДТП
- Супертайфун "Санба" спровоцировал во Владивостоке еще два оползня
- В районе трассы Седанка - Патрокл во Владивостоке произошло обрушение
- Экс-начальнику приморской ГИБДД подтвердили условный срок наказания
Новости раздела
- Находящийся в сизо экс-мэр Владивостока выступил против тюрьмы для животных в Приморье
- Дебошир-футболист Мамаев попал к судье, который занимается делом экс-мэра Владивостока
- Неработающие светофоры стали причиной автомобильного коллапса во Владивостоке
- В суд начали вызывать родных экс-мэра Владивостока
- "Я знаю, что асфальт был не из Москвы"
- "Улицы Дальнего Востока" выгорели дотла
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Экс-мэра Владивостока возмутила клетка в суде
- Экс-мэр Владивостока сообщил важную новость для всех, кто находится за решеткой
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
Loading...