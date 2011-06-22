Владивостокский китайский Карфаген должен быть разрушен

Накануне под обещания спокойной работы предпринимателей с вещевого рынка в районе автовокзала заставили внести арендную плату…Так что на этом деле кое-кто сумел хорошо подзаработать напоследок.

21 июня во Владивостоке судебные приставы-исполнители Управления ФССП по Приморскому краю приступили к исполнению решения суда по закрытию и сносу вещевого, или как его еще называют «китайского» рынка по ул. Русской, 2а (район автовокзала).

Работы здесь не на один день. Выселить продавцов со всем товаром, это только малая крупица того, что предстоит сделать. За почти 20-летнюю историю рынок буквально врос в землю, и чтобы его выкорчевать, уйдет немало времени и сил.

Во вторник, 21 июня, около10 утра, два десятка исполнителей, поддерживаемые вооруженным спецназом службы, сотрудниками милиции (во избежание попыток мародерства и нарушения общественного порядка) и ГИБДД, буквально осадили рынок, перекрыв к нему входы и выходы.

Китайские, вьетнамские и российские торговцы были захвачены врасплох. Уговоры на временную отсрочку, чтобы собрать и вывезти товар на приставов не действовали. В роли «ускорителей» и «погонщиков» продавцов выступали сами приставы и спецназовцы.

Для пущей убедительности в серьезности намерений судебных исполнителей, тут же были подогнаны эвакуаторы и грузовики. Около торговых рядов были развернуты совещательные «комнаты», где приставы, рабочие и водители погрузчиков обсуждали возможность и нюансы предстоящего демонтажа киосков и металлических конструкций, паутиной сковавших почти 6 тыс. кв. м рынка.

По словам самих приставов, время на уговоры было, но все вышло. Предпринимателям были даны не просто 10 дней или неделя на сворачивание своего бизнеса, почти два месяца шли «переговоры» и документальные споры относительно будущего самого рынка: в планах городской администрации Владивостока у этого рынка будущего просто нет. Два месяца ушли на то, чтобы объяснить не столько предпринимателям-субарендаторам, но и тем, кто исправно собирал с них деньги, что недалек тот час, когда может появиться судебное решение не только по рынку, но и персонально по каждому.

Кстати, как рассказали сотрудники полиции пятого Отдела милиции, буквально накануне, предпринимателей, под обещания спокойной работы, заставили вносить арендную плату.

Сегодня все позади: первый шаг по сносу барахолки, набившей оскомину, не только властям, но и простым жителям города и гостям Владивостока, сделан.

Пока приставы давили на продавцов, свидетели и очевидцы «осады» уже строили предположения и делали догадки, кто выиграет от сноса рынка. Среди первых счастливцев были отмечены автолюбители города, чьи пути так или иначе проходили и проходят мимо автовокзала.

Из-за рынка, вернее, припаркованных на обочине дороги по ул. Русской автомобилей, движение здесь было не просто затруднено. В обеденное время оно становилось просто невозможным.

Далее среди выигравших идут транспортные компании, отправляющие с автовокзала автобусы по всем маршрутам и направлениям. Из-за постоянных пробок графики и расписания срывались, что вызывало справедливое недовольство пользователей междугородными автобусными перевозками.

Выгода города и района очевидна: появятся дополнительные площади для более рационального их использования на благо горожан и гостей Владивостока. Вот только бы снос незаконных строений, рынков и прочих построек не был бы выборочным.

Досье «ЗР»

Как сообщила пресс-служба в ответе на запрос «ЗР», согласно исполнительному листу, выданному Советским районным судом г. Владивостока, арендатору (которым является физическое лицо) надлежит освободить земельный участок площадью 5225 кв.м., находящийся на ул. Русской, 2а. Взыскателем выступил Департамент земельных отношений государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. Так как на территории рынка осуществляют торговую деятельность предприниматели (более 180 торговых точек), судебные приставы Советского района г. Владивостока 29 апреля 2011 года уведомили их о добровольном освобождении занимаемой территории.

5 мая 2011 года истек срок для добровольного исполнения решения Советского районного суда г. Владивостока по иску Департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края об освобождении земельного участка общей площадью более 5 тысяч кв. метров на ул. Русской, 2а (территория рынка).

В указанный срок, как показал визит судебного пристава, арендатор земельного участка требования не выполнил, о чем был составлен соответствующий акт. Одновременно с этим в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора и установлен новый срок для исполнения (5 рабочих дней). Каких либо действий, направленных на исполнение судебного решения, должник так и не предпринял.

30 мая судебным приставом-исполнителем в адрес должника направлено уведомление о рассмотрении вопроса о наложении на него штрафа по ст. 17.15 КоАП РФ, назначена дата на 21 июня на 10.00. Также судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о назначении нового срока исполнения, однако вручить должнику либо его представителю данное постановление не представилось возможным.