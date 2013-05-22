Бизнесвумен из Приморья пыталась купить молчание сотрудника Владивостокской таможни

Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Приморского края, подозреваемой в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ), сообщила ZRPRESS.RU официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Наталья САЛКИНА.

По материалам следствия, представители приморской коммерческой организации при ввозе на территорию России туристического снаряжения с целью уменьшения размера таможенных пошлин указали в документах ложные сведения о виде перемещаемых товаров.

Факт недостоверного декларирования был выявлен сотрудниками таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни.

Женщина-представитель организации в мае 2013 года, стремясь избежать привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушения требований таможенного законодательства, с целью склонения государственного таможенного инспектора таможенного поста Морской порт Владивосток к сокрытию факта недостоверного декларирования передала должностному лицу взятку в размере 500 тысяч рублей.

Передача денег проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками службы противодействия коррупции Дальневосточного таможенного управления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ZRPRESS.RU, Владивосток.