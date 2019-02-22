Экс-мэру Владивостока явно мстят

В предложении посадить Игоря Пушкарева на 17 лет наблюдатели видят исключительно желание обвинения отомстить за провал на суде

Обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Плюс штраф в 500 миллионов рублей. Экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, прокурор попросил приговорить к 14 годам колонии строгого режима. В абсолютно несуразных сроках, которые никак не соотносятся даже с предъявленными обвинениями, наблюдатели видят исключительно желание отомстить за провал прокуратуры на суде (что более вероятно), либо, как вариант, заведомо поставленную кем-то цель убрать Пушкарева из региональной политики или «отжать» бизнес у его семьи.

Так, глава группы компаний ДНС Дмитрий Алексеев считает, что нет никакой логики в том, чтобы сажать Пушкарева на 17 лет.

«Ну что же это такое? Ну какие 17 лет для Пушкарева?

Так получилось, что общественно-политической жизнью региона я стал активно интересоваться в основном уже после того, как Игоря Сергеевича посадили. Поэтому, мы не знакомы, просто несколько раз пересекались на мероприятиях, но в основном связанных либо с благотворительностью, либо планирования развития Владивостока. Однако есть такая штука как репутация. У нас город маленький и все знают, что администрация Владивостока времен Пушкарева была наиболее профессиональной и наименее отметилась в присвоении общественного блага. Скорее посадка Пушкарева стала какой-то вехой в разложения госуправления в Приморье и переходом к бесконечной чехарде “кто кого посадит первым”. Да, это плохо, когда одновременно руководят собственным бизнесом и городом. Конфликт интересов тут неминуем, но это вопрос скорее политический, а не уголовный. Нет никакой логики в том, чтобы сажать Пушкарева на 17 лет. Дали бы по отсиженному, вернулся бы Игорь Сергеевич в край, который он несомненно любит, и участвовал бы в развитии экономики региона. Но система явно мстит ему за то, что он не прогнулся, не пошел на сотрудничество, не признался во всем и не упростил жизнь следствию. В смутные времена мы живем, ну нет у меня ощущения, что Пушкарев преступник, которого нужно изолировать от общества на 17 лет. Вместо этого мне хочется пожать ему руку и пожелать мужества», – написал Дмитрий Алексеев в своём Фэйсбуке.