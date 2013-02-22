www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Строительство
Распечатать

Оболочка ванты моста на остров Русский во Владивостоке деформирована в пределах нормы - эксперты

22 Февраля 2013, 14:59 | Владивосток

Проверка Дальневосточного управления Ростехнадзора на Русском мосту во Владивостоке завершена. По ее результатам установлено, что вантовые конструкции моста находятся в состоянии технической нормы.

Специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора по результатам проверки заключили, что ванты моста на остров Русский во Владивостоке не деформированы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

В местных СМИ 6 февраля появилась информация о деформации нескольких вант моста на остров Русский. В ответ администрация Приморского края сообщила, что, по мнению специалистов ФКУ "Дальуправтодор", мост работает в штатном режиме, а возможные изменения внешней оболочки ванта не влияют на качество и безопасность эксплуатации сооружения. По сообщениям местных СМИ о деформации вант началась прокурорская проверка с привлечением специалистов Ростехнадзора.

"Проверка завершена, наши специалисты побывали на мосту, по ее результатам установлено, что вантовые конструкции моста находятся в состоянии технической нормы. Они не провисли", — сказал собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что, по заключению специалистов, сам вант, диаметр которого составляет около 55 миллиметров, во всех случаях остался целым. Небольшой деформации подвергся только кожух нескольких вант, диаметр которого составляет 130 миллиметром. При этом между вантом и оболочкой существует необходимый зазор.

"Это нормально, такая деформация кожуха могла произойти из-за ветра, солнца и дождя, никаких существенных мер принимать в связи с этим не нужно. О результатах проверки уже доложено на федеральном уровне", — объяснил собеседник.


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: Ростехнадзор  экспертиза  мост  о. Русский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдо18:40, 22.02.2013#

    п. здеть, не мешки ворочать! с самого начала спецы говорили что мост строят с нарушением и деформация вант - яркое тому подтверждение. Скоро мост закроют, а сми напишут что то типа - "мост закрыт для граждан чтоб сохранить экологию острова которая существенно нарушена после его открытия". . . как то так.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru