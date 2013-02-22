Оболочка ванты моста на остров Русский во Владивостоке деформирована в пределах нормы - эксперты

Проверка Дальневосточного управления Ростехнадзора на Русском мосту во Владивостоке завершена. По ее результатам установлено, что вантовые конструкции моста находятся в состоянии технической нормы.

Специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора по результатам проверки заключили, что ванты моста на остров Русский во Владивостоке не деформированы, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

В местных СМИ 6 февраля появилась информация о деформации нескольких вант моста на остров Русский. В ответ администрация Приморского края сообщила, что, по мнению специалистов ФКУ "Дальуправтодор", мост работает в штатном режиме, а возможные изменения внешней оболочки ванта не влияют на качество и безопасность эксплуатации сооружения. По сообщениям местных СМИ о деформации вант началась прокурорская проверка с привлечением специалистов Ростехнадзора.

"Проверка завершена, наши специалисты побывали на мосту, по ее результатам установлено, что вантовые конструкции моста находятся в состоянии технической нормы. Они не провисли", — сказал собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что, по заключению специалистов, сам вант, диаметр которого составляет около 55 миллиметров, во всех случаях остался целым. Небольшой деформации подвергся только кожух нескольких вант, диаметр которого составляет 130 миллиметром. При этом между вантом и оболочкой существует необходимый зазор.

"Это нормально, такая деформация кожуха могла произойти из-за ветра, солнца и дождя, никаких существенных мер принимать в связи с этим не нужно. О результатах проверки уже доложено на федеральном уровне", — объяснил собеседник.



