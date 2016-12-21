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Студенты ДВФУ могли отравиться некачественной пищей в кафе на территории кампуса
Проверку ЧП уже начала прокуратура
Прокуратура Приморского края проверяет информацию об отравлении студентов в кафе на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, Сообщения накануне появились в соцсетях. В них описывается 16 случаев отравления в нескольких кафе на территории вуза.
Сообщается также, что заведения временно закрыты «на санитарный день».
«Прокуратура Приморья организовала проверку по информации об отравлении и госпитализации 16 студентов. Будет дана оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания учащихся», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Кроме того, прокуратура проверит информацию о фактической эксплуатации ряда кафе, деятельность которых была приостановлена по решению уполномоченного органа.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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