Студенты ДВФУ могли отравиться некачественной едой в кафе на территории кампуса

Проверку ЧП уже начала прокуратура

Прокуратура Приморского края проверяет информацию об отравлении студентов в кафе на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, Сообщения накануне появились в соцсетях. В них описывается 16 случаев отравления в нескольких кафе на территории вуза.

Сообщается также, что заведения временно закрыты «на санитарный день».

«Прокуратура Приморья организовала проверку по информации об отравлении и госпитализации 16 студентов. Будет дана оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания учащихся», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Кроме того, прокуратура проверит информацию о фактической эксплуатации ряда кафе, деятельность которых была приостановлена по решению уполномоченного органа. К проверке будут привлечены специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток