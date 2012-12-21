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Во Владивостоке обстреляли пассажирский автобус
Сегодня, 21 декабря, около 10.30 злоумышленник открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, который находился на парковке в районе улицы Карбышева во Владивостоке. На момент происшествия пассажиров в автобусе не было.
Проведены розыскные мероприятия, направленные на поиск виновных лиц. Личность подозреваемого установлена.
Водитель маршрутного такси и прохожие не пострадали. В настоящее время устанавливается происхождение пневматического оружия и сумма причиненного материального ущерба. Известно, что злоумышленником выбиты стекла в салоне маршрутного автобуса. По предварительной информации, мотивом совершенного преступного деяния мог стать передел рынка в сфере автомобильных перевозок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила "ЗР" Евгения Соковишина, пресс-секретарь полиции УМВД России по Приморскому краю.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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