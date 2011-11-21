Во Владивостоке в двух кафе обнаружена опасная "изюминка"

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. Во Владивостоке в двух кафе китайской и кавказкой кухни обнаружена пищевая продукция сомнительного качества, потенциально опасная для здоровья потребителей. Вся продукция исключена из оборота.

Сотрудниками прокуратуры Первореченского района города Владивостока и Управления Россельхознадзора по Приморскому краю проведена проверка двух кафе китайской и кавказкой кухни, это кафе «Изюм» и «Добрый дракон», расположенных в районе транспортного автомобильного кольца Третьей Рабочей г. Владивостока.

При осмотре помещений кафе, проверяющими обнаружено порядка 70 килограммов мясо- и рыбопродукции, не отвечающей требованиям законодательства о качестве и безопасности, это мясо свинины, говядины, баранины, осётр, нерка и филе кальмара. На весь этот ассортимент отсутствовали удостоверения качества и безопасности, документы подтверждающие прохождение этой продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы и отсутствие, соответственно, в ней опасных для человеческого организма возбудителей заболеваний, бактерий и микроорганизмов. По сути, вся найденная продукция является потенциально опасной для здоровья человека.

В настоящее время вся небезопасная продукция исключена из оборота. Материалы проверки переданы в прокуратуру Первореченского района города Владивостока для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.