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Майор полиции, отдохнув в одной из саун города Владивостока на 250 тыс. руб., попал под стражу
ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. В Приморском крае в превышении должностных полномочий подозревается начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте.
Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативно-розыскной части (ОРЧ) уголовного розыска Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте. Майор полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
Как установлено следствием, в конце октября 2011 года начальник ОРЧ со своим сослуживцем отдыхал в одной из саун города Владивостока. При себе у высокопоставленного полицейского была крупная сумма денег. По завершении отдыха обнаружилось, что часть денег похищена.
Подозревая в причастности к краже женщину-администратора сауны, в ноябре 2011 года начальник ОРЧ решил провести самостоятельное неформальное расследование и привез «подозреваемую» в административное здание Владивостокского линейного управления МВД РФ на транспорте.
В служебном кабинете сотрудник полиции потребовал от женщины вернуть якобы похищенные ею деньги и, подкрепляя свои требования, жестоко избил ее, нанеся удары рукой и ногами по лицу. Потерпевшая была вынуждена передать сотруднику полиции 250 тысяч рублей.
Судом по ходатайству следствия в отношении полицейского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Наталья Салкина, официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
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