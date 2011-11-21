Самые опасные улицы Владивостока не освещены, потому и опасны

Самые страшные преступления совершаются в темноте, без свидетелей. По словам сотрудников милиции, список опасных улиц во Владивостоке велик. Особенную актуальность вопрос неосвещенных улиц приобретает зимой - по причине гололеда.

Благо еще, что отменили абсурдное постановление экс-мэра Юрия КОПЫЛОВА, обязывающее не включать уличное освещение в темное время суток для экономии казенных денег. Впрочем, и сейчас в некоторых частях города лучше не стало.

Только в двух районах краевого центра, как сообщили "ЗР" в отделах участковых-уполномоченных Первомайского и Ленинского РУВД, без фонарей обходятся более 20 улиц: от Бородинской и Пушкинской до Надибаидзе и Уткинской. А на станциях Спутник и Садгород Советского района освещение есть только на перроне, окрестные же улицы во тьме.

Темные тротуары и дорожное полотно опасны для пешеходов, которые ошибочно полагают, что если они видят свет фар автомобиля, то и водитель видит пешехода. Обычно же человека за рулем слепит свет встречных автомобилей, да и взгляд направлен на асфальт, вернее, на ямы под колесами, а не вдаль. Так что заметить выскочившего на проезжую часть пешехода случается слишком поздно - не затормозить.

Безхозные улицы

По словам городских властей, решить проблему уличного освещения непросто. Как выяснилось, более 20% улиц вообще не передано на баланс города. Раньше эти микрорайоны были подведомственны Дальзаводу, Дальневосточному пароходству, воинским частям, рыбацким компаниям. Что-то передали на баланс города, а улицы бросили на произвол судьбы. Светильники и опоры давно пришли в негодность либо их не было вообще. Инвентаризацией этих улиц никто не занимался, неизвестен даже точный объем работ по их освещению.

По словам депутата Николая ГОЛОЯДА, во Владивостоке нормально освещено едва ли 10% территории. В темноте сидят практически все внутриквартальные пространства. В поселке Трудовом, где создана независимая управляющая компания, жители освещают свои дворы за счет подключения к домовым сетям.

Досье "ЗР" 370 км электросетей обслуживает сегодня предприятие "Владсвет-1", получившее муниципальный заказ. В сложную систему городского света входят 230 пунктов питания, 1712 светильников, 5369 стальных и 1884 железобетонные опоры. В хозяйстве "Владсвета" - 250 улиц, парки, скверы и подземные переходы. Организация занимается также праздничной иллюминацией.

В 2007 г. на текущий ремонт и обслуживание владивостоксих фонарей мэрия выделила ООО "Владсвет-1" 33 млн 980 тыс. руб. 70% этой суммы перечисляется Дальэнергосбыту за электроэнергию. 17 млн 481 тыс. руб. выделено на капитальный ремонт и строительство новых сетей, которых в текущем году построено 11 км. Между тем, по оценкам специалистов, городу нужно в течение 5-6 лет тратить на освещение не менее 150 млн руб., только тогда проблема будет решена.

Не любят во "Владсвете" и праздники. Как отметил директор ООО "Владсвет-1" Андрей МАМАЕВ, перед каждым праздником специалисты приводят в порядок освещение в парках и подземных переходах, а после праздника эту работу приходится делать заново. В дни города было разбито 10 светильников, перекошено 18 фонарных столбов. Срезают даже опоры - на металл. Во всех подземных переходах Владивостока лампочки меняют, как минимум, раз в неделю, но, как правило, их уничтожают почти сразу. На ул. Адм.Фокина каждый день калечат фонари небрежные водители.

Между тем установка одного фонаря обходится в 30 тыс. руб. (из них - 3 тыс. руб. стоит колба, 350 - лампа, 11 640 - опора). В итоге, по словам Мамаева, выделяемых на текущий ремонт миллионов "Владсвету" не хватает.

Ничейные дворы

Кроме улиц есть еще и внутриквартальные территории. Об их освещении до сей поры речь не шла вовсе - ни в мэрии, ни в гордуме. Никто никогда не считал внутриквартальные проезды, не говоря уже о затратах на освещение дворов. Между тем темные дворы и переулки сильно осложняют работу оперативных служб (МВД, МЧС, "Скорой помощи") и доставляют немало неприятностей гражданам. Сегодня управляющие компании стали ставить светильники хотя бы под козырьками подъездов, потому что в темноте невозможно пользоваться кодовым замком или домофоном. А вообще, чья она, территория между двумя домами с разными управляющими компаниями?

В советские годы разрабатывались нормативы уличного освещения для городов и поселков, оговаривались понятия магистральных дорог, проселочных, пешеходных первостепенного и второстепенного значения. Но рухнула империя, и стало не до нормативов - на что хватает денег, то и освещается. Как бы то ни было, нужна капитальная паспортизация всей бесхозной коммуналки, например ливневки, иначе как чистить Владивосток к тому же форуму АТЭС?

...Город растет, проблемы множатся. Уже хорошо, что заговорили о тех, что ближе к жителю. Может, жить стали все-таки лучше?