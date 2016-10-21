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Тесты не выявили заболеваний у тигра, гулявшего по Владивостоку
Предварительные тесты не выявили заболеваний у тигра, который гулял во Владивостоке, сообщил директор дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
Сообщение двух жителей краевого центра о том, что они видели тигра в городе, поступило в дежурную часть УМВД России по Владивостоку в среду ночью. На место направили наряды полиции и группу охотнадзора. По мнению специалистов, тигр может оказаться тем же хищником, который в начале октября был замечен в городе Артеме. Тогда его поиски не дали результата. Тигра поймали поздно вечером в четверг в районе бухты Шамора и поместили его для обследования в Центр реабилитации в Алексеевке.
"Тигр чувствует себя хорошо, он в нормальной физической форме, выглядит здоровым и упитанным, вес соответствует его возрасту. Оказалось, что ему примерно чуть больше двух лет. Экспресс-тесты не выявили заболеваний, но мы также взяли образцы для более подробных анализов, которые уже отправили в лабораторию. Результаты будут в течение пяти-семи дней", — сказал Арамилев.
По его словам, когда тигр немного проголодается, ему в вольер запустят кабана, чтобы проверить его навыки и посмотреть реакцию на диких зверей. Пока к хищнику относятся, как к дикому животному, в вольер люди не заходят.
"После того как будет полностью установлено, что его заставило выйти в город, специальная комиссия решит, можно ли его выпускать в дикую природу. Но выпуск произойдет не раньше весны – тогда будет достаточная кормовая база. Новое место будет подбираться с учетом малонаселенности – как в смысле людей, так и тигров, а также с учетом достаточного количества копытных", — отметил Арамилев.
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