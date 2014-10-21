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Во Владивостоке пилотов самолета, выполнявшего рейс из Гонконга, пытались ослепить лазером
21 Октября 2014, 10:46 | Владивосток
Инцидент произошел во время посадки
Этой ночью неизвестные пытались ослепить лазером пилотов самолета, выполнявшего рейс Гонконг-Владивосток. Посадка прошла в штатном режиме.
По сведениям ZRPRESS.RU, речь идет о рейсе S7-546 авиакомпании "Сибирь" ("S7 Airlines").
"Сотрудниками ЛОП в аэропорту Владивостока проводится проверка по факту ослепления лазером экипажа рейса сообщением Гонконг - Владивосток при заходе на посадку", - сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по ДФО.
В пресс-службе аэропорта подтвердили факт ЧП, отметив, что подобные происшествия относятся к компетенции правоохранительных органов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Олег Клименко
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