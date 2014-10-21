Во Владивостоке пилотов самолета, выполнявшего рейс из Гонконга, пытались ослепить лазером

Инцидент произошел во время посадки

Этой ночью неизвестные пытались ослепить лазером пилотов самолета, выполнявшего рейс Гонконг-Владивосток. Посадка прошла в штатном режиме.

По сведениям ZRPRESS.RU, речь идет о рейсе S7-546 авиакомпании "Сибирь" ("S7 Airlines").

"Сотрудниками ЛОП в аэропорту Владивостока проводится проверка по факту ослепления лазером экипажа рейса сообщением Гонконг - Владивосток при заходе на посадку", - сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по ДФО.

В пресс-службе аэропорта подтвердили факт ЧП, отметив, что подобные происшествия относятся к компетенции правоохранительных органов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.