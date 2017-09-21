Тучи насекомых не дают прохода жителям Владивостока

Благодаря удачному для насекомых стечению погодных обстоятельств, в некоторых районах столицы Приморья начала активно размножаться мошкара, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Люди вынуждены постоянно отмахиваться, отплевываться и откашливаться от назойливых насекомых, стряхивать крылатую напасть с одежды. Многие надевают медицинские маски, поскольку мошка легко может проникнуть в дыхательные пути.

Ученые сообщают, что речь идет об обычной тле. Она широко распространена в нашем регионе. А удачное сочетание оптимальной сырости и повышенная температура воздуха создала отличные условия для ее бурного размножения.

Она не переносит какие-либо инфекционные заболевания, но ее укус может вызвать у человека сильнейшую аллергическую реакцию, да и кусаются маленькие твари довольно больно.

Место укуса распухает на глазах, появляются зуд и мучительная боль, может повышаться температура, опухают лимфоузлы. Симптомы различны и сохраняются в течение нескольких дней, не слишком помогают противоаллергические препараты.

Иммунитет на укус у человека не вырабатывается. Единственным средством от этой напасти могут считаться репелленты, предпочтительно в виде аэрозолей. Эти средства можно приобрести практически в каждой аптеке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.