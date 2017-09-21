Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тучи насекомых не дают прохода жителям Владивостока
Благодаря удачному для насекомых стечению погодных обстоятельств, в некоторых районах столицы Приморья начала активно размножаться мошкара, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Люди вынуждены постоянно отмахиваться, отплевываться и откашливаться от назойливых насекомых, стряхивать крылатую напасть с одежды. Многие надевают медицинские маски, поскольку мошка легко может проникнуть в дыхательные пути.
Ученые сообщают, что речь идет об обычной тле. Она широко распространена в нашем регионе. А удачное сочетание оптимальной сырости и повышенная температура воздуха создала отличные условия для ее бурного размножения.
Она не переносит какие-либо инфекционные заболевания, но ее укус может вызвать у человека сильнейшую аллергическую реакцию, да и кусаются маленькие твари довольно больно.
Место укуса распухает на глазах, появляются зуд и мучительная боль, может повышаться температура, опухают лимфоузлы. Симптомы различны и сохраняются в течение нескольких дней, не слишком помогают противоаллергические препараты.
Иммунитет на укус у человека не вырабатывается. Единственным средством от этой напасти могут считаться репелленты, предпочтительно в виде аэрозолей. Эти средства можно приобрести практически в каждой аптеке.
Новости тематики
- Тучи насекомых не дают прохода жителям Владивостока
- Территория Приморского океанариума буквально кишит змеями (фото)
- К вечеру во Владивостоке начнется светопреставление
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Прокуратура занялась спецмашиной, осквернившей берега Патрокла
- Во Владивостоке зафиксированы факты несанкционированной обрезки деревьев
- Таможенники во Владивостоке выявили 629 "подарков" Фукусимы
- Последствия ночной стихии и первого снегопада оперативно ликвидируются во Владивостоке
- Владивосток покрылся пылью из-за песчаных бурь в Монголии
Новости раздела
- Тучи насекомых не дают прохода жителям Владивостока
- Бывший вице-губернатор Приморья встретит новый год в СИЗО
- Во Владивостоке из СИЗО выпустили бывшего вице-губернатора
- Территория Приморского океанариума буквально кишит змеями (фото)
- В избиркоме Фрунзенского района Владивостока прошли обыски
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкогольной продукции
- Во Владивостоке предприниматели не оформляют своих работников в штат
- Во Владивостоке задержан гражданин, которого подозревают в попытке подкупить членов участкового избиркома
- Во Владивостоке женщина напала на представителя власти
- Во Владивостоке в тюремной больнице произошел пожар, погибло 4 человека
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Тучи насекомых не дают прохода жителям Владивостока
- Президент Путин лично обратился к губернатору Миклушевскому
- Территория Приморского океанариума буквально кишит змеями (фото)
- В избиркоме Фрунзенского района Владивостока прошли обыски
- НБР готов профинансовать бесшовный коридор для китайских грузов через Приморье
- Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
- МЧС предупреждает жителей Приморья в связи с приходом тайфуна "Талим"
- Группа "Би-2" бесплатно выступит на празднике во Владивостоке
- Инвестор Свободного порта Владивосток построит более 43 000 кв. м жилья
- Рыбаки Приморья недовольны судоремонтом