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Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
Два года назад дама после ссоры с мужем изъявила желание в срочном порядке покинуть самолет после завершения его подготовки к вылету, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») взыскала с пассажирки 140 тыс. рублей за вынужденную задержку рейса из Москвы во Владивосток, выполняемого 3 июля 2016 года. Приморский районный суд г. Находка в полной мере удовлетворил иск авиакомпании, которая указала, что действия пассажирки которого привели к задержке двух рейсов и дополнительным расходам авиакомпании.
В июле 2016 года одна из пассажирок рейса Москва-Владивосток после ссоры с мужем изъявила желание в срочном порядке покинуть самолет после завершения его подготовки к вылету.
«Она мотивировала свое решение возникшими семейными обстоятельствами и началом бракоразводного процесса. Все попытки экипажа успокоить ее и продолжить путешествие оказались безрезультатными», - пояснили в авиакомпании.
В результате командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к полету. Отказ пассажира от полета и последующее его снятие с борта предполагает проведение обязательных дополнительных мероприятий по авиационной безопасности: повторный досмотр пассажиров, экипажа, багажа, а также самого самолета. Для этого пассажиров пришлось высадить из самолета. Из-за отсутствия свободных стоянок под телетрапами борт был отбуксирован на дальнюю стоянку. Пассажиров доставляли в здание аэропорта автобусами.
В результате отправление рейса было задержано более чем на 6 часов. Деструктивное поведение пассажирки привело к задержке более 500 пассажиров, отметили в АК «Россия».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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