Выявлены еще 5 пассажирских судов, работающих без лицензии. Два – во Владивостоке

Несмотря на произошедшее тяжелое транспортное происшествие с большим количеством человеческих жертв при массовой проверке судов выявляются, тем не менее нарушения, в том числе, ставшие причиной затопления пассажирского судна «Булгария».

Это - отсутствие судовых документов, подтверждающих исправное техническое состояние судна, отсутствие спасательных средств, превышение численности пассажиров, перевозимых сверх допустимых установленных норм.

Кроме того, за последние несколько дней выявлены 5 пассажирских судов, работающих без лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом. Это, в частности, МП-1105 (паром) – ОАО «Амурское пароходство» (Хабаровск), «Босфор Восточный» и «Комета-29» – ООО «Танира» ( Владивосток), «Кротберс» - ООО «Виктория» (Касимов), говорится в сообщении Ространснадзора РФ.