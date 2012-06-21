Разрушение участка трассы Седанка – Патрокл во Владивостоке, похоже, было «запрограммировано» в высоких кабинетах

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня, ZRPRESS. Возлагать всю вину за ЧП на «дороге к саммиту» только на строителей по меньшей мере несправедливо.

Еще совсем недавно СМИ – от региональных до федеральных – о дороге «пос. Новый – п-ов Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл» писали: «во Владивостоке строится дорога XXI века» и радовались открывшемуся здесь раньше срока движению. А сегодня дружно накинулись на генподрядчика, подкидывая в костер скандала свое полено.



Особое внимание к ЧП с разрушением участка дороги появилось после заявления премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который спустя почти неделю после ЧП высказался по данному факту и дал задание разобраться с подрядчиком вплоть до его банкротства, а также "взыскать штрафы и, возможно, упущенную выгоду с подрядчиков". Звучала и сумма, потраченная на трассу, – 29 млрд рублей. Между тем это стоимость всей дороги от пос. Новый до мыса Назимова, включая низководный мост через Амурский залив.

ЧП во Владивостоке случилось 12 июня на одном из ее участков, в результате дождей произошло обрушение части габионной стены в районе ул. Космонавтов, а на проезжей части образовалась трещина около 10 метров. Как прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, общий ущерб составил более 1 миллиона 700 тысяч рублей. На восстановление разрушенного участка, по мнению проектировщиков, потребуется около 30 млн рублей.

…Глядя на отвесный берег бухты Тихой, где лет 30 назад цунами накрыло гаражи и другие строения, грозя хлынуть в микрорайон, сегодня приходится только удивляться: как новая трасса оказалась на самом краю почти отвесного склона? И это во Владивостоке, известном своими разрушительными тайфунами. Впрочем, даже не вдаваясь в исторические корни проблемы, можно с уверенностью сказать, что

это решение приняли уж точно

не дорожные строители.

А если все-таки попытаться заглянуть в историю, то стоит вспомнить, что первоначально в генплане Владивостока предусматривалась совсем другая дорога с заходом к новым жилым микрорайонам Снеговая Падь, Зеленый Угол (в перспективе) и 71-й микрорайон. А далее она должна была эстакадой пройти по микрорайону Тихой – к новому жилому району в бухте Патрокл. Но стоимость этого проекта оказалась настолько велика, что он неоднократно откладывался, а когда определялся «пакет» новостроек, предусматривающих преобразование Владивостока к саммиту АТЭС-2012, вновь едва не оказался выброшенным из этого списка – опять же из-за дороговизны.

В результате появился обновленный и «финансово облегченный» проект дороги, на него 21 млрд рублей выделял федеральный бюджет (и ни копейкой больше!), 8 млрд – краевой. О новом проектном решении по этой дороге, кстати говоря, «Золотой Рог» писал еще в 2010 году.

«Она пойдет так: от Седанки к Снеговой Пади далеко с задней (если считать передней ворота въезда на бывший арсенал) стороны микрорайона, не попадет на зеленый угол и в долину Первой речки, а далеко обогнет весь 71 микрорайон, никак его не задевая. Пройдет за ТЭЦ-2, далее от золоотвала по берегу моря минует микрорайон бухты Тихой, выйдет со стороны моря к бухте Патрокл и через мыс Назимова пойдет на остров Русский». Многим было понятно, что это далеко не лучший вариант, как и то, что в ином случае в ближайшей перспективе дороги не будет вообще. А наличие дороги всегда лучше, чем ее отсутствие.

Таким образом, смещение оси дороги на самый склон берега бухты Тихой – решение компромиссное и во многом – политическое.

Впрочем, как и последующие корректировки трассы, возникшие уже под воздействием жителей микрорайона Тихой, чьи гаражи (пострадавшие сегодня от оползня) оказались в непосредственной близости со стройкой. Тогда они были категорически против сноса своей недвижимости, и чтобы не завязнуть в скандалах (ими Владивосток, как вы знаете, славится) и судебных разбирательствах, заказчик – департамент дорожного хозяйства Приморского края – принял решение пойти собственникам на встречу.

Вот почему подпорная стенка над гаражами оказалась вертикальной, а не пологой, ведь для того, чтобы провести необходимую планировку откоса по уму (это мнение специалистов!), нужно было бы снести эти самые гаражи, а значит, сначала идти в суд, а затем выплачивать компенсацию их владельцам. Что опять же не вписывалось в задачу оптимизировать (читай – сократить) расходы на строительство.

Так в проекте появилось решение с габионами (металлическими сетками, заполненными крупногабаритным камнем диметром 20-40 см), не лучшее с точки зрения надежности, считают теперь некоторые специалисты. Более того, сегодня высказывается мнение, что их и вовсе нельзя использовать для укрепления вертикальных стен высотой более трех метров. Для этого есть другие, более надежные технологии – например, преднапряженные бетонные конструкции, которые, кстати говоря, сегодня применяются для укрепления склонов дорог, ведущих к олимпийским объектам Красной Поляны. Но они значительно дороже.

Между тем проект был готов и прошел экспертизу. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

И, как бы то ни было, дорога была почти построена – по предоставленным проектным документам. И здесь ключевое слово – «почти», потому что, несмотря на помпу, с которой ее открывали в присутствии высоких гостей во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым в череде предвыборных мероприятий осени 2011 года, пущена она была лишь в тестовом режиме, и работы на объекте продолжались все это время. Понятно, что открыть движение по недостроенной дороге решил не сам генподрядчик, получивший в результате очередную «головную боль». И не специалисту ясно, что строить дорогу, когда по ней идет транспорт, значительно сложнее.

А теперь о генеральном подрядчике объекта – ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Сегодня это крупнейшая региональная строительная компания широкого профиля. И самый ценный ее актив люди – 4,5 тысячи приморцев, они приезжают на вахты со всех концов края. И каждый из них сейчас с тревогой и горечью наблюдает за шумихой, развернувшейся вокруг их предприятия. Между тем, именно ТМК достраивает мост через бухту Золотой Рог, по которому уже через неделю планируется открыть движение. И низководный мост через Амурский залив тоже их детище, как и злополучная дорога от Седанки до бухты Патрокл.

Впрочем, почему злополучная? Пробили ее в рекордные сроки сквозь лес, сопки, устья речек и ручьев, построили около 20 искусственных сооружений: водопропускных труб и эстакад. И если оглянуться назад, вспомнить, с чего все начиналось, и проехать по вновь отстроенным дорогам и мостам, то вывод напрашивается один – все, что сделали дорожники и мостостроители ТМК во Владивостоке за последние три года – большой человеческий подвиг. А он не исключает и форс-мажора.

Да, на строящейся дороге произошло ЧП. И подрядчики готовы устранять последствия и компенсировать ущерб. Надо дать им это сделать, остановив шумиху. Но необходимо иметь в виду, что при таких сжатых темпах работ, которые были заложены при подготовке Владивостока к саммиту АТЭС, когда не успевали до конца провести изыскания, а проектную документацию готовили с колес, иногда параллельно со строительством, в обстоятельствах жесткой экономии и политической конъюнктуры, которая порой превалировала при принятии решений, причем зачастую не на региональном уровне, а в Москве, мы и далее не застрахованы от подобных ситуаций. И возлагать за них всю вину только на строителей просто несправедливо. А говорить о банкротстве лидера строительного рынка Приморья (Тихоокеанская мостостроительная компания является таковым по всем параметрам!) по меньшей мере, недальновидно.

Впрочем, возможно, это чей-то продуманный шаг, и дождь, подмывший подпорную стену, оказался на руку кому-то неназванному, заинтересованному в таком замечательном активе, как ТМК…

Ирина БАРАННИК, газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.