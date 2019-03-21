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Экс-мэра Владивостока обвиняют в том, что он не использовал бюджет города для личных целей

21 Марта 2019, 17:59 | Владивосток

«По мнению прокуроров, если бы эти затраты нёс бюджет города - это было бы правильно и законно»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«Как я уже писал, обвинение в отношении меня, моего брата Андрея и Лушникова изобилует всякими измышлениями и ляпами.

Мне в вину вменяют получение взятки от родного брата Андрея на сумму 75 млн рублей в виде денег и имущественных выгод. Например, использование транспорта (автомобили, катера, вертолёт), которые принадлежат членам моей семьи или числятся на балансе фирм, также принадлежащих нашей семье. Вменяют оплату работы охраны и помощников из личных средств и средств семейного бизнеса: я платил зарплату из личных средств в целях экономии городского бюджета, полагая, что расходы на себя я могу и должен нести сам. Так и было. Теперь меня в этом обвиняют.

По мнению прокуроров, если бы эти затраты нёс бюджет города - это было бы правильно и законно. Вот такая получается логика...»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: адвокат  иск  СИЗО  прокурор  Востокцемент  Пушкарёв 



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Комментарии

  • Иванов Сергей Парфирьевич09:51, 22.03.2019#

    ПИСя, бери адрес в Таи у Винни-Пуха и чеши исправляться в известном направлении.

  • Псевдоним09:53, 22.03.2019#

    Прекратите выставлять Пушкарева этакой невинной овечкой на мэре любого города в России пробы ставить некуда а на мэре такого коррумпированного города как Владивосток то тем более.

  • Псевдоним09:53, 22.03.2019#

    Прекратите выставлять Пушкарева этакой невинной овечкой на мэре любого города в России пробы ставить некуда а на мэре такого коррумпированного города как Владивосток то тем более.

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