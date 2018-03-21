Экс-мэр Владивостока написал пронзительный пост в соцсетях

Особенно шокирует история одной женщины…

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, судебные заседания по делу которого идут в Москве, написал очередной пост в социальных сетях, в котором он раскрыл новые подробности «сидения» в СИЗО. Стилистику и орфографию сохраняем:

«Восьмое марта прошло. И я уже писал о том, что праздники в СИЗО - это трудные дни без газет, без писем и новостей от адвокатов. Есть только ТВ и радио. (Кстати, я не думал, что можно так бездарно использовать радиоволну, крутить один и тот же репертуар почти два года. Хуже, наверное, если только одну группу всегда включать - слышал и такое практикуется).

Но я хочу сегодня сказать о другом. Я получил «обратную связь» о своём посте о путешествиях в суд. И мне передают, что кому-то режет слух, что я использую «феню», и такие слова как «хата», «стакан» и тд. То, что я описал, ежедневно происходит с тысячами людей, сидящих в СИЗО (таких в стране 118 тысяч по данным судебного департамента). И сейчас это моя реальность.

Еще более ужасно другое. Недавно произошёл случай, который после почти двух лет в СИЗО, произвел на меня глубокое впечатление. Известно, в СИЗО содержатся не только мужчины, но и женщины. И вот, сидя в «стакане» автозака на «сборке» в Мосгорсуде (здесь перераспределяют арестованных кому в какой СИЗО), я увидел женщину, лет 50-ти – ухоженная, она, откровенно говоря, замечательно выглядела для своего возраста. Видимо её только что арестовали, она была в шубе и с сумочкой. Как будто её забрали с рабочего места менеджера или бухгалтера, а, возможно и руководителя небольшого предприятия - таких сотни тысяч в нашей стране. Они живут своей работой, семьёй и детьми. Это наши жёны, сестры и мамы. И вот она стоит у автозака с абсолютно потерянным взглядом… и даже растерянно извиняется за причинённые кому-то неудобства, совершенно не осознавая, что с ней происходит. Как будто тропический цветок бросили в морозильную камеру. Было очевидно, что она в натуральном шоке. В своей красивой шубе, с сумочкой, в антураже конвоиров, наручников, «бывалых» арестантов она выглядела так неестественно, что даже конвой, которому не свойственны сантименты, подаёт ей руку, когда она заходит в автозак. Обычно шумный автозак замолчал. Тишина в автозаке. Для неё началась новая, совсем другая жизнь и никто из присутствующих не хотел первым ей дать понять это.

Я бы желал, чтобы в нашем обществе такого не происходило или происходило как можно меньше. Тюрьма, она вообще против всего человеческого естества, а женского тем более. Мы уверены, что нас она не коснётся, потому что мы живем по свести и не нарушаем закон. Но это не так. Не в нашем случае, так сказать. За прошлый год следственные органы 133 тысячи раз обратились с ходатайством об аресте и только несколько сотен раз суд отказал. А все остальные удовлетворил. Понимаете? И сидят люди годами. Сидят без доказательств вины. А потом суды. По прошлому году 744 тысячи подсудимых, из них оправдали 2900 человек - это 0,4 % от общего числа арестованных. Как такое может быть? (Для сравнения, в 30- х годах было 10% оправдательных приговоров, а в 70-80-х г- 25%). Получается, что сейчас следователи при аресте задерживают преступников с вероятностью 99,6%? Это просто супер-профессионалы. Или это из разряда арестовать, а потом разобраться? Зачем я пишу это? Чтобы вы задумались. И, конечно, хочу чтобы наши женщины никогда не сталкивались с системой и не попадали в такие обстоятельства. И, надеюсь, что она- эта самая система- будет меняться. Ведь Президент об этом снова сказал».