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Несколько улиц во Владивостоке остались без воды из-за аварии
Несколько улиц в районе Эгершельда во Владивостоке остались без водоснабжения в среду утром в результате аварийного отключения, сообщили ИА "Приморье24" в Единой дежурной диспетчерской службе города.
"Без воды сейчас частично потребители, проживающие по улицам Стрельников, Казанская, Крыгина, Саратовская, Морозова", - сказал собеседник агентства.
По словам пресс-секретаря "Приморского водоканала" Юлии Игнатенко, причиной отключения стала обнаруженная течь в магистральной трубе.
"Специалисты обнаружили течь и перекрыли водоснабжение по нескольким улицам. Жители были оперативно предупреждены об этом", - сказала она.
Устранить последствия аварии планируют в течение дня. По словам Игнатенко, вода вернется в дома жителей к 17.00.
«Золотой Рог».
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