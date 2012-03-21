Несколько улиц во Владивостоке остались без воды из-за аварии

Несколько улиц в районе Эгершельда во Владивостоке остались без водоснабжения в среду утром в результате аварийного отключения, сообщили ИА "Приморье24" в Единой дежурной диспетчерской службе города.

"Без воды сейчас частично потребители, проживающие по улицам Стрельников, Казанская, Крыгина, Саратовская, Морозова", - сказал собеседник агентства.

По словам пресс-секретаря "Приморского водоканала" Юлии Игнатенко, причиной отключения стала обнаруженная течь в магистральной трубе.

"Специалисты обнаружили течь и перекрыли водоснабжение по нескольким улицам. Жители были оперативно предупреждены об этом", - сказала она.

Устранить последствия аварии планируют в течение дня. По словам Игнатенко, вода вернется в дома жителей к 17.00.

«Золотой Рог».