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Во Владивостоке в крупном супермаркете обнаружены просроченные продукты

21 Марта 2012, 11:25 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта, ZRPRESS. Во Владивостоке, в одном из широко известных продуктовых супермаркетов обнаружены просроченные продукты питания. Материалы проверки находятся в прокуратуре Владивостока, где решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Основанием к проведению контрольно-надзорного мероприятия послужило обращение в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области через электронную приёмную одной из жительниц города Владивостока, купившей в супермаркете «Три кота», это район улицы Фадеева, некачественную, по её мнению, рыбную продукцию.

Вот как сама покупательница описывает свою покупку: «В дискаунтере "Три Кота" по ул. Фадеева куплен свежемороженый окунь-терпуг, не потрошёный в количестве 4-х тушек. Каждая тушка рыбы тщательно упакована в два слоя пищевой плёнки. При дефростации рыбы с целью её дальнейшего приготовления в пищу оказалось, что она не пригодная для приготовления – гнилая (мясо на брюхе с внутренней стороны с зеленоватым оттенком, отслаивается от костей, брюхо с внешней стороны гнилое), с гнилостным запахом (не характерным для рыбы). Т. к. рыба при покупке тщательно обмотана плёнкой, невозможно было оценить её на пригодность для потребления в пищу».

По результатам проведённой сотрудниками городской прокуратуры и Россельхознадзора проверки, как на хранении в рефконтейнере, так и на торговых прилавках было обнаружено 180 килограммов мороженных терпуга, нерки и лососевых молок с истёкшими сроками хранения и признаками недоброкачественности.

В настоящее время, в соответствии с вынесенным Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предписанием, вся потенциально опасная пищевая продукция исключена из оборота и помещена на изолированное хранение. Материалы проверки переданы в прокуратуру города Владивостока для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, в рамках которого коммерсантам будет предоставлена ещё одна возможность доказать свою невиновность.

Ранее, инспекторам Россельхознадзора уже были представлены ветеринарные документы, а также удостоверения качества и безопасности на 800 килограммов мороженной рыбной продукции, которая в момент проверки находилась на хранении и торговых прилавках без ветеринарных сопроводительных документов и документов о качестве и безопасности, сообщает Виталий САЛЕНКО, помощник руководителя по связям с прессой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Управление Россельхознадзора обращается ко всем жителям края: если вам отказали в предоставлении сопроводительных ветеринарных документов и вы подозреваете, что идёт реализация небезопасной и некачественной продукции, сообщите об этом в Управление Россельхознадзора по телефону: (4232)96-37-58, либо на адрес электронной почты: pimnadzor@yandex.ru, либо в письменной форме по адресу: 690034, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 33. Также сообщения можно направлять через электронную приёмную, размещённую на сайте Управления www.primnadzor.ru.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
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