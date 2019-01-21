Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество

Почти готовые многоэтажные жилые дома превращаются в заброшенные развалины

Недостроенные дома в микрорайоне «Патрокл», которые возводил обанкротившийся «Дальспецстрой», привлекают любителей легкой наживы.

Так, в минувшую субботу, 19 января, в районе брошенных хабаровской компанией «Дальспецстрой» девятиэтажных домов высокой строительной готовности были замечены люди занимавшиеся хищением «капиталистической» собственности – перегородочных блоков, которые во время строительства специалисты не успели использовать для кладки стен.





Несколько граждан в рабочей одежде грузили блоки на микрогрузовик. В это же время вблизи в ожидании своей очереди под погрузку стояла легковая машина с прицепом.

Никто не препятствовал вывозу блоков с легкодоступной для посещения стройки. Охраны здесь, видимо, давно нет. Забора, которым должны быть огорожены от посещений опасные объекты, тоже нет. Поэтому сюда заглядывают не только просто похитители, но и вандалы, которые крушат оконные блоки, обдирают изоляцию и пр.

То есть, таким образом, консервация объектов должным образом произведена не была. Теперь степень строительной готовности этих объектов резко снижается, и их достройка потребует значительно больше средств, чем на момент ухода с этих объектов строителей.

Виктор КУДИНОВ, фото автора.