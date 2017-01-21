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Во Владивостоке самолет пошел на вынужденную посадку

21 Января 2017, 12:06 | Владивосток

Лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания пожарной сигнализации

Самолет Airbus A-319 авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»), вылетевший 21 января из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вернулся в международный аэропорт Кневичи через полчаса после вылета из-за срабатывания пожарной сигнализации. При инциденте никто не пострадал.

«Происшествие произошло в 23:33 мск (06:33 местного времени 21 января), причина аварийной посадки - при взлете сработали датчики пожарной сигнализации», - сообщает Главное управление МЧС по Приморскому краю

На борту самолета (рейс 5614) находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа, которые самостоятельно покинули самолет и были размещены в здании аэровокзала.

В дальнейшем пассажиры пересели на резервный самолет, который уже вылетел в Петропавловск-Камчатский.

Причины происшествия выясняются.

Досье «Золотого Рога»: Airbus A319 представляет собой укороченную версию пассажирского лайнера Airbus A320 с увеличенной дальностью полета. А319 эксплуатируется в авиакомпаниях с 1999 года и является вторым по популярности самолетом семейства Airbus A320. В настоящее время построено почти 2 тыс. A319. Производство самолета продолжается.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: "Аврора"  Камчатка  авиа  посадка 



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