Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов

Хозяева не могут нарадоваться на овчарку Притти-Бриллианс

Во Владивостокской таможне служит по-настоящему уникальная собака по кличке Притти-Бриллианс, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ей всего несколько секунд хватает, чтобы найти спрятанную кинологом закладку - специальную приманку с запахом денег. «Всего в Дальневосточном регионе служит 14 собак подготовленных на поиск и обнаружение валюты. Как показывает статистика, такой успешной собаки по обнаружению денежных купюр, как Притти-Бриллианс, больше нет на Дальнем Востоке. Только за два года службы она 20 раз поймала нарушителя с деньгами», - отмечает начальник кинологического отдела Вячеслав Иванов.





Кинолог Вера Сивакова и ее немецкая овчарка Притти-Бриллианс за 2017 год 11 раз предотвратила нарушение валютного законодательства: обнаружила незадекларированные деньги в количестве 244 тысячи долларов США, 27,6 тысяч российских рублей и 8,3 тысячи китайских юаней. Самая крупная находка Веры Сиваковой и ее четвероногой напарницы – 101,5 тысяч долларов США.

Не стал менее результативным и этот год. За прошедшие 10 месяцев 2018 года старший таможенный инспектор с помощью служебной собаки предотвратила 9 случаев вывоза незадекларированных денежных средств: обнаружила в общей сумме 69,2 тысячи долларов США и 100 евро, 1,4 миллиона японских иен и 3,3 миллиона корейских вон.





За 10 месяцев 2018 года Владивостокская таможня по результатам применения служебной собаки Притти-Бриллианс за нарушение валютного законодательства возбудила 16 дел об административном правонарушении и 4 уголовных дела.

Раннее сложно было представить, что служебные собаки смогут обнаруживать денежные средства, но кинологи Владивостокской таможни упорно шли к цели доказать обратное. Тренировки на поиск и обнаружение иностранной валюты и денежных средств первой собаки старшего таможенного инспектора Веры Сиваковой - Югории Юстиции (Юсты) оправдали надежды. «Работая на судах, я стала замечать, что Юста при осмотре каюты и личных вещей членов экипажа часто обращает внимание на иностранную валюту. Тогда я поняла, что с ее помощью можно обнаруживать незаконно перемещаемые валютные средства. Я начала добиваться открытия официального профиля по поиску иностранной валюты и дальнейшей закупки имитаторов для подготовки служебных собак. И уже под конец служебной карьеры Юсты, кинологический центр Федеральной таможенной службы России выписал ей официальный документ об аттестации по поиску валюты. После чего мы начали активное применение Югории Юстиции с целью выявления незаконно провозимых денежных средств в аэропорту и на морских судах», - рассказала старший таможенный инспектор Вера Сивакова. Так, в 2014 году у Юсты было первое обнаружение незадекларированных денежных купюр при проведении таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров парома «EASTERN DREAM», отходящего в Южную Корею.





Юста - первая собака на Дальнем Востоке, которую начали успешно применять на поиск денежных средств. Сейчас немецкая овчарка старшего таможенного инспектора Веры Сиваковой Югория Юстиция на заслуженном отдыхе. Ее успехи продолжает делать Притти-Бриллианс. На данный момент кинологи Владивостокской таможни тренируют еще трех молодых собак на обнаружение валюты.